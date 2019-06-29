الخليل 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلاً فلسطينيًا من مدينة الخليل.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عبد الرحيم رجائي الشعراوي من منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وفي ذات السياق اندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.// انتهى //00:27ت م0120