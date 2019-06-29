الرباط 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسوقع المغرب ومصر اليوم بالرباط مذكرة تفاهم في المجال الأمني.ومثّل الجانب المغربي في التوقيع على مذكرة التفاهم رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، فيما وقعها من الجانب المصري النائب العام نبيل صادق.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين بشأن مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والجريمة عبر الوطنية، والجريمة المنظمة والفساد والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بشأن الظواهر الإجرامية.// انتهى //00:36ت م0121