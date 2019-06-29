بريدة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسشارك عدد من الدوائر الحكومية اليوم ، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحه المخدرات بمنطقة القصيم ، التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ، بالعثيم مول بمدينة بريدة .وقدم جناح مكافحة المخدرات بالحرس الوطني معرض توعي للزوار من خلال توزيع النشرات والمطويات التعريفية بالمخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع ، كما قدمت جمعية أسره إيضاح المشاكل المتعلقة بالأسر وأساليب التعامل معها ، كما تقدم دورة للمقبلين على الزواج ومسابقه عن المخدرات وأضرارها .وشارك جناح جمعية تدارك إيضاحات عن التدخين وأثرها المترتب على تعاطيه وأثره الجسماني ، كما شارك جناح الهلال الأحمر بالتعريف بالإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة وتوزيع مطويات ونشرات توعويه وتوضيح كيفية استخدام التطبيق الخاص بالهلال الأحمر ، فيما قدمت وزارة العمل والتنمية مسرح للطفل ومسابقات وتوزيع هدايا وجوائز قيمه لزوار .كما قدم الجناح الخاص بمكافحة المخدرات المواد المخدرة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتعاطي والإدمان ، بالإضافة إلى إقامة نقاط أمنية على مداخل منطقة القصيم بالشراكة مع القطاعات الأمنية المرور والدوريات الأمنية والقوة الخاصة لأمن الطرق .الجدير بالذكر أن الجناح زاره العديد من الزوار داخل المملكة وخارجها .// انتهى //00:57ت م0122