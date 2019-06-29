ثقافي/ اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقصيم يواصل فعالياته
السبت 1440/10/26 هـ الموافق 2019/06/29 م واس
بريدة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس
شارك عدد من الدوائر الحكومية اليوم ، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحه المخدرات بمنطقة القصيم ، التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ، بالعثيم مول بمدينة بريدة .
وقدم جناح مكافحة المخدرات بالحرس الوطني معرض توعي للزوار من خلال توزيع النشرات والمطويات التعريفية بالمخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع ، كما قدمت جمعية أسره إيضاح المشاكل المتعلقة بالأسر وأساليب التعامل معها ، كما تقدم دورة للمقبلين على الزواج ومسابقه عن المخدرات وأضرارها .
وشارك جناح جمعية تدارك إيضاحات عن التدخين وأثرها المترتب على تعاطيه وأثره الجسماني ، كما شارك جناح الهلال الأحمر بالتعريف بالإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة وتوزيع مطويات ونشرات توعويه وتوضيح كيفية استخدام التطبيق الخاص بالهلال الأحمر ، فيما قدمت وزارة العمل والتنمية مسرح للطفل ومسابقات وتوزيع هدايا وجوائز قيمه لزوار .
كما قدم الجناح الخاص بمكافحة المخدرات المواد المخدرة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتعاطي والإدمان ، بالإضافة إلى إقامة نقاط أمنية على مداخل منطقة القصيم بالشراكة مع القطاعات الأمنية المرور والدوريات الأمنية والقوة الخاصة لأمن الطرق .
الجدير بالذكر أن الجناح زاره العديد من الزوار داخل المملكة وخارجها .
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