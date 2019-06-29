الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسيشارك الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات، بمدينة نابولي في إيطاليا، خلال الفترة من 3 - 14/ 7/ 2019م برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني.ويشارك أخضر الجامعات في الأولمبياد بثمانية ألعاب مختلفة يمثله فيها 53 طالباً وطالبة، تم اختيارهم من مختلف الجامعات السعودية، يشرف عليهم ١٨ مدرباً وإداريا.وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، أن الألعاب التي سيشاركون بها هي التايكوندو، التنس، الجودو، السباحة، كرة الطاولة، السهام، ألعاب القوى، المبارزة.وقال : "هذه المشاركة تأتي من منطلق حرص القيادة الرشيدة على مشاركة الاتحاد وتمثيل المملكة العربية السعودية بالصورة التي تليق بمكانتها عالمياً، لذا وضع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية جميع الإمكانات والقدرات المادية والبشرية لتمكين الطلاب والطالبات من المشاركة بفاعلية، حيث تحظى هذه المشاركة باهتمام ومتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.وأشار المزيني إلى أنه تم الاستعداد لهذه المشاركة بتجمع ومعسكر داخلي لمدة أسبوعين، أقيم في معهد إعداد القادة بمدينة الرياض بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف الجامعات السعودية تحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين، لتدريب مختلف الألعاب الرياضية واختيار العناصر المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة.وأبان أن برنامج المعسكر اشتمل على العديد من الحصص التدريبية المتنوعة موزعة على فترتين صباحية ومسائية بالإضافة الى اللقاءات والمحاضرات العلمية والتثقيفية التي ألقاها العديد من الخبراء في مجالات التدريب الرياضي والإعداد والتأهيل النفسي وتغذية الرياضيين.وقدم رئيس اتحاد الجامعات الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المعسكر من مسؤولي وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة ومعهد إعداد القادة، متمنياً للوفد السعودي المشارك في هذا المحفل الدولي التوفيق والنجاح وتمثيل الوطن خير تمثيل.//انتهى //00:59ت م0123