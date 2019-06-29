حائل 25 شوال 1440الموافق 28 يونيو 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بقصر أجا مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي يزور المنطقة .ورحب أمير حائل بسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للرياضة لخدمة الشباب ونجاح الأنشطة الرياضية بالمملكة ، مشيداً سموه بالدعم المتواصل لأندية المنطقة ومتطلعاً للمزيد من أجل الارتقاء بالحركة الرياضية بالمنطقة .حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسئولين .// انتهى //01:01ت م0124