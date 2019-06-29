محايل 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأوقفت بلدية البرك أمس, تعديات على مساحة 1731 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل عقوم ترابية وشبوك .وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله بن محمد الرياعي, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //01:48ت م0125