الرباط 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، نظيره المالي تيبيلي درامي الذي يزور المغرب حاليًا.وجدد الوزير المغربي التأكيد على الموقف الواضح للمغرب إزاء الوحدة الوطنية والسيادة الترابية واستقرار دولة مالي، معربًا عن دعم بلاده للإجراءات المتخذة حتى يتمكن الشعب المالي من العيش في سلام، ولضمان تنميته واستعادة دوره الإقليمي.// انتهى //01:50ت م0126