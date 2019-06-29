حائل 25 شوال 1440الموافق 28 يونيو 2019م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا مساء اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء فريق موسم حائل 2019 .وفي بداية الاجتماع نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لإنجاح مواسم السعودية التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، كما أثنى سموه على جهود فريق موسم حائل برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مؤكداً دعم سموه لكل مايحقق تميزاً للفعاليات والخدمات خلال الموسم .من جهته أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ماوجده من استعدادات مبكرة للمنطقة لإنجاح موسم حائل ، مؤكدًا حرص فريق موسم حائل على تنوع الفعاليات ووضع بصمة مختلفة للموسم تبرز إمكانات المنطقة وتحقق لها الريادة بإذن الله .وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد قام بجولة ميدانية على عدد من المواقع السياحية بالمنطقة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل واطلع على عدد من الاستعدادات الجارية .// انتهى //01:55ت م0127