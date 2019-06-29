غزة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية في مناطق عدة شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في مواقعهم وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السياج الفاصل فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين الفلسطينيين السلميين شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى إصابة 50 فلسطينيا بالرصاص وآخرين بالاختناق، بينهم 8 مسعفين متطوّعين.// انتهى //01:55ت م0128