نيويورك 25 شوال 1440هـ 28 يونيو 2019 م واسأغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة وسجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 أفضل أداء لشهر يونيو حزيران منذ عامي 1938 و1955 على الترتيب، بينما يترقب المستثمرون اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، قد يضع نهاية لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 73.38 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 26599.96 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.84 نقطة، أو 0.58 بالمئة، ليغلق عند 2941.76 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 38.49 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 8006.24 نقطة.// انتهى //03:11ت م0130