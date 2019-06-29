سياسي / الرئيسان الروسي والكوري الجنوبي يبحثان تعزيز العلاقات بين بلديهما
السبت 1440/10/26 هـ الموافق 2019/06/29 م واس
أوساكا 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس
التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ، اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك .
واشاد الرئيس الكوري بالدور البناء الذي تقوم به موسكو من أجل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية ، وضرورة تحقيق نزع السلاح النووي من خلال الحوار .
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