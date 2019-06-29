أوساكا 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسالتقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ، اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك .واشاد الرئيس الكوري بالدور البناء الذي تقوم به موسكو من أجل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية ، وضرورة تحقيق نزع السلاح النووي من خلال الحوار .// انتهى //05:10ت م0132