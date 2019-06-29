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السبت 1440/10/26 هـ الموافق 2019/06/29 م واس
الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس التونسي
ولي العهد يلتقي ترمب على هامش قمة العشرين
أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرياضة
رئيس دولة سويسرا يستقبل منصور بن ناصر بن عبدالعزيز
الشبانة يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا
الفالح يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة «أوبك+»
منع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح عمل من الدخول للعاصمة المقدسة
إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل غرة ذو القعدة
الهند تسعى لصفقات طويلة الأجل للنفط السعودي لتعويض "تصفيرها" لشحنات البترول الإيراني
تراجع أسعار النفط قبيل محادثات مجموعة العشرين واجتماع أوبك
اتصال هاتفي بين ملك البحرين والرئيس العراقي
السودان: «الانتقالي» يتهم قطر بالتآمر.. ودعوة لمليونية جديدة
بوتين يلتقي ترمب على هامش قمة العشرين ويدعوه لزيارة موسكو
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
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