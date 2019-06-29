الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتانيخادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس التونسيولي العهد يلتقي ترمب على هامش قمة العشرينأمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرياضةرئيس دولة سويسرا يستقبل منصور بن ناصر بن عبدالعزيزالشبانة يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكاالفالح يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة «أوبك+»منع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح عمل من الدخول للعاصمة المقدسةإطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل غرة ذو القعدةالهند تسعى لصفقات طويلة الأجل للنفط السعودي لتعويض "تصفيرها" لشحنات البترول الإيرانيتراجع أسعار النفط قبيل محادثات مجموعة العشرين واجتماع أوبكاتصال هاتفي بين ملك البحرين والرئيس العراقيالسودان: «الانتقالي» يتهم قطر بالتآمر.. ودعوة لمليونية جديدةبوتين يلتقي ترمب على هامش قمة العشرين ويدعوه لزيارة موسكووفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة// يتبع //06:10ت م0003