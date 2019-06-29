وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدور المحورى ) :أجواء من التفاؤل بصورة أكثر مما كان متوقعاً عمت المشهد العام لقمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية اليوم رغم الملفات الشائكة المتعددة تتمثل في: الاقتصاد العالمي ومدى تأثير العوامل الهيكلية عليه، التجارة والاستثمار الذي ستسعى القمة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية، فضلاً عن التدابير التي تهدف لزيادة تعزيز أساس التنمية المستدامة، الابتكار ودفعه، بما في ذلك الرقمنة، لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وملف البيئة والطاقة تحظى باهتمام قادة دول العالم، خصوصاً مع التغيرات المناخية، ومناقشة المتغيرات في سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية، وموضوع تمكين المرأة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، كما ستطرح خلال الاجتماعات إجراءات ملموسة لتعزيز إمكانات النمو والتنمية، والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية.واكدت على انها ملفات غاية في الأهمية على الاقتصاد العالمي وكيفية أخذه إلى مساحات أرحب، لتحقيق النمو في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمخاطر التي قد تنتج عن التجاذبات الثنائية، كما التهديدات التي تعيق إمدادات الطاقة ما يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي.واعتبرت إن الوفد السعودي إلى قمة العشرين برئاسة سمو ولي العهد كان حضوره لافتاً كما هي العادة، ذلك أمر شاهدناه جميعاً، فاللقاءات التي عقدها سموه سواء في أروقة القمة أو على هامشها تدل على أن المملكة دولة فاعلة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، ودائماً ما يكون تأثيرها إيجابياً، وهو أمر تعرفه دول العالم وتقدره إيما تقدير، فالمملكة هي رمانة الميزان التي تحفظ توازن سوق الطاقة الدولي عبر سياساتها المتزنة التي تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مما يساعد على نمو الاقتصاد العالمي، وازدهاره واستمرار دوران عجلته، وهو دور محوري في الاقتصاد العالمي لا يمكن إلا الإشادة به.// انتهى //06:10ت م0004