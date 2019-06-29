سياسي / الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الأرجنتيني
السبت 1440/10/26 هـ الموافق 2019/06/29 م واس
أوساكا 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية .
وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتفعيل الأطر القائمة بالفعل حالياً ، وسبل تفعيل عضوية مصر في منظمة " تجمع الميركسور " الاقتصادي في أمريكا الجنوبية ، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول هذا التجمع .
// انتهى //
08:27ت م
0010