السيح 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستنطلق غداً بمدينة السيح فعاليات النادي الصيفي الجامعي الثاني، في مقر جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ويستهدف طلاب المرحلة الجامعية وطلاب المدارس الثانوية.وتشتمل فعاليات النادي على عديد من البرامج الإثرائية والرياضية والترفيهية، بجانب دورات تدريبية في تطوير المهارات والقدرات يقدمها نخبة من المدربين المتخصصين ، بجانب المسابقات الثقافية التنافسية التي تحث على التفكير والإبداع.ويتيح النادي للطلاب المشاركين تقديم ما لديهم من مبادرات وأعمال تطوعية تخدم المجتمع والمشاركة في تنفيذها.ويسعى النادي إلى تنمية قيم الانتماء الوطني ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030.// انتهى //09:01ت م0012