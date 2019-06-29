السيح 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسيطلق الفرع النسائي بجمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج غداً "ملتقى الفتيات الصيفي الخامس" الذي يشتمل على برامج تطويرية لتنمية مهارات الفتيات.ويهدف الملتقى الذي يقام بمقر مركز ميمونة بنت الحارث في حي النزهة شرقي السيح ، إلى تنمية الحس القيادي لدى الفتيات وتعلم العديد من المهارات في عدة مجالات من خلال دورات وحلقات تدريبية تنفذها نخبة من المدربات المتخصصات.وتهتم جمعية البر الخيرية بالسيح بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال تنمية مهارات مستفيديها عبر تدريبهم وتأهيلهم والاستغلال الأمثل لمهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم.// انتهى //09:19ت م0014