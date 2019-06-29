المدنية المنورة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

عُقد مؤخراً اجتماع تنسيقي بين مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة ، وأمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، بمكتب رئيس مجلس المؤسسة في المدينة المنورة، لمناقشة آليات ومستجدات العمل لموسم حج 1440هـ، والتخطيط المبكر لتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها مناقشة أوجه التعاون بين الأدلاء والكشافة وتنسيق الأعمال الميدانية بين الجانبين لتقديم عمل تكاملي يثمر -بإذن الله- عن تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ومناقشة الخطط التشغيلية لكل جانب والاتفاق على تفعيل المشاركة والتنسيق بين الجانبين ، وتقديم الكشافة لخدمة إرشاد التائهين في ثلاثة مواقع تم الاتفاق عليها ، بالإضافة إلى عمل فرق الإرشاد الميدانية .

// انتهى //

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