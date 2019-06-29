جدة 26 شوال 1440هـ الموافق 29 يونيو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وقال سمو ولي العهد// يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار//.// انتهى //10:25ت م0027