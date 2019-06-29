القاهرة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين المنعقدة حاليًا بمدينة "أوساكا" اليابانية.وأبرزت في الإطار ذاته، المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع عدد من قادة الدول المشاركة في قمة العشرين.ونشرت تأكيد قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق علي فهمي، أن الدفاع الجوي يمتلك القدرات والإمكانيات القتالية التي تمكنه من مجابهة العدائيات الجوية الحالية والمنتظرة وتأمين الأهداف الحيوية.وواكبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة 50 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة.وأنبأت عن استعداد الجيش الوطني الليبي لشن عملية عسكرية كبرى خلال الساعات القادمة لاستعادة السيطرة على مدينة غريان جنوب غرب طرابلس.وتناقلت مقتل وإصابة 19 شخص إثر تفجير عبوتين ناسفتين بحافلتي ركاب في مدينة كركوك شمال العراق.وسلطت الضوء على تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن بلاده ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للبترول الإيراني، متهمًا إيران برفض الخيارات الدبلوماسية عدة مرات.وأشارت صحف القاهرة إلى تعيين رئيس المخابرات الوطنية والأمن الإثيوبي آدم محمد رئيسًا لأركان الجيش.//انتهى//10:27ت م0028