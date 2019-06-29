سياسي / وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني
السبت 1440/10/26 هـ الموافق 2019/06/29 م واس
اوساكا 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس
التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس معالي وزير الخارجية الياباني تارو كونو, وذلك على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية .
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.
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10:29ت م
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