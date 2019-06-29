اوساكا 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس معالي وزير الخارجية الياباني تارو كونو, وذلك على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية .وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.// انتهى //10:29ت م0029