الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بسفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ولاسيما البرلمانية منها، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تعنى بتوثيق روابط صلات الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.// انتهى //10:31ت م0030