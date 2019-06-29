بغداد 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسقتل وأصيب 4 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية نتيجة هجوم إرهابي مسلح في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين اليوم.وأفاد مصدر أمني محلي أن مجموعة إرهابية مسلحة هاجمت نقطة حراسة تابعة للشرطة الاتحادية بمنطقة الفرحاتية بقضاء بلد صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل أحد عناصرالشرطة وإصابة 3 آخرين بجروح.وأوضح المصدر أن القوات الأمنية سارعت إلى فرض طوق أمني حول منطقة الحادث, وباشرت تعقبها للمهاجمين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي .// انتهى //10:40ت م0031