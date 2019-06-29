الدمام 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخرا، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي قدم لسموه شرحاً عن تصنيف مصانع الخرسانة الذي تعمل عليه الأمانة.وشدد سموه في مستهل اللقاء على أهمية الالتزام بالمعايير البيئة في العمليات الصناعية، وأن تكون هذه المصانع صديقةً للبيئة، وغير ذات ضرر على المجتمع المحيط، مؤكداً أن الدولة – حفظها الله - حريصةٌ على توفير التسهيلات للقطاع الصناعي، بما لا يؤثر على السكان والبيئة، وبما يضمن استدامة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى ضرورة أن يشمل هذا التصنيف معيار بيئي يقيم التزام المنشآت باتباع المعايير البيئية، ودورها في زيادة الرقعة الخضراء في منطقة عملها والمناطق المحيطة، مشيداً بالجهود المبذولة من أمانة المنطقة الشرقية لتحسين أعمالها في مجال مراقبة المصانع والمناطق الصناعية، داعياً إلى ضرورة مشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص في تطوير التصنيف، متمنياً سموه للأمانة ومنسوبيها التوفيق .من جهته عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على حرص سموه ومتابعته الدائمة لكل ما يهم المنطقة الشرقية، مبيناً أن تصنيف مصانع الخرسانة إحدى الخطوات التي تتخذها الأمانة لتحسين العمليات الصناعية في المنطقة، والحد من الآثار السلبية التي تخلفها هذه المصانع، مبيناً أنها ضرورة لابد منها في ظل التسارع العمراني الذي تشهده المملكة عموماً والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الحاجة لمصانع الخرسانة تستدعي تنظيم عملها والحرص على أن يكون وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن، مثمناً حرص واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته الكريمة.// انتهى //10:49ت م0032