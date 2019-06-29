سقطرى 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 120 كرتونا من السلال الغذائية، تزن 8 أطنان و880 كيلو غراماً في مناطق أدبوه، و دروحح بمديرية حديبو ، ومناطق عمدهن، و قضض، و كدحلل، و فعيهر بمديرية قلنسية، التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 100 أسرة.ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //10:52ت م0033