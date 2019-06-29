أوساكا 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها من بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.// انتهى //10:55ت م0035