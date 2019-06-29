الجزائر 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتظاهر آلاف الجزائريين أمس في العاصمة ومدن أخرى في إطار الحراك السلمي للجمعة 19 على التوالي، منذ 22 فبراير الماضي، مطالبين برحيل جميع رموز النظام القديم وبناء دولة العدل والقانون.وتناولت تطورات الوضع في ليبيا مشيرة إلى استعداد الجيش الليبي لشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.وتابعت الشأن اليمني، حيث أخبرت عن قيام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بنسف منازل يمنيين انتقامًا من مشاركتهم في المواجهات التي خاضتها قوات المقاومة الجنوبية ضد المتمردين الحوثيين أمس.وفي المتفرقات، تابعت صحف الجزائر افتتاح قمة مجموعة العشرين أمس بمدينة أوساكا اليابانية التي غلبت على مناقشاتها الخلافات التجارية والاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في ظل تباين ملحوظ في المواقف.// انتهى //11:32ت م0039