رام الله 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إصابة عشرات الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرون بالاختناق ، خلال قمعها للمسيرات السلمية الأسبوعية في عدة مناطق شرق قطاع غزة.وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات المبعوث الأميركي جيسون جرينبلات، التي قال فيها إن الضفة وغزة أرض متنازع عليها، واعتبرتها محاولة لتبييض الاستيطان والمستوطنات، واعترافًا صريحًا بشأن حقيقة توجهات إدارة ترمب بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأولت اهتمامًا بتأكيدات وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعم المنامة لحق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, لافتا إلى أن ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل.وتابعت تأكيدات المستشار السياسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، أنه لا وجود "لفراغ دستوري" وأن الحالة الصحية للرئيس "تحسنت" في وقت بدأ قلق التونسيين يزداد حول المستقبل السياسي للبلاد غداة تفجيرين انتحاريين استهدفا قوات الأمن بالعاصمة.// انتهى //12:12ت م0042