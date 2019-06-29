إسلام آباد 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء الرئيس الباكستاني الدكتورعارف علوي بنظيره الأفغاني أشرف غني واتفاق البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بشكل يخدم مصلحة شعبي البلدين.واهتمت بنجاح الحكومة الباكستانية في تمرير مشروع الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة من البرلمان الوطني.وتطرقت إلى تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوه الذي أكد على أهمية تحمل القرارات الاقتصادية الصعبة من جانب الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على القيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.وعرجت إلى موافقة باكستان على تمديد فترة إقامة اللاجئين الأفغان على أراضيها لعام آخر.وتناقلت أنباء مقتل شخصين وتعرض العشرات لضربات الحر في عدد من الدول الأوروبية بسبب موجة الحر الشديد.// انتهى //13:00ت م0046