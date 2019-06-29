تونس 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد السلطات التونسية وجود ارتباط بين العنصرين الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما يوم الخميس في العاصمة التونسية ، مشيرة في ذات الإطار إلى تنفيذ عناصر الأمن 493 مداهمة الليلة الماضية لعناصر تكفيرية محل متابعة من قبل العدالة.وانشغلت دولياً بتطورات الأحداث في الجارة ليبيا مشيرة إلى تواصل الحرب في العاصمة طرابلس.وتوقفت عند مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة الى إصابة 50 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة ، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال التوصل لتثبيت أتفاق للتهدئة بعد تصاعد وتيرة إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة.وكتبت عن غرق ستة مهاجرين غير شرعيين من بينهم رضيع قبالة ميناء مدينة سيدي إيفني بالمغرب بعد محاولتهم بلوغ جزر الكناري .وأشارت صحف اليوم إلى آثار موجة الحر التي ضربت اوروبا وأدت استنفار خدمات الطوارئ لليوم الخامس على التوالي في فرنسا واسبانيا.// انتهى //13:04ت م0047