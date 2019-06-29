رام الله 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المخططات الاستعمارية التهويدية الهادفة إلى استبدال الواقع القائم في القدس المحتلة ومحيط بلدتها القديمة، عادةً الحضور الأميركي والاحتفال بالنشاطات التهويدية في القدس الشرقية المحتلة، نشاطاً عدائيًا ضد الفلسطينيين، واستكمالًا للقرارات والمواقف المنحازة لدولة الاحتلال والمعادية للشرعية الدولية وقراراتها.وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن أمريكا تثبت يوميًا تمسكها بمعاداة الشعب الفلسطيني وإصرارها على إنكار حقوقه الوطنية العادلة، وانتمائها والتصاقها اللامحدود بالمشروع الاستعماري الاستيطاني الذي يقوده الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //13:40ت م0050