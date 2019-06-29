الدمام 26 شوال 1440 هــ الموافق 29 يونيو 2019 م واسوقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية اليوم، اتفاقية تأسيس وحدة التطوّع بجمعية "ترميم" وفق المعيار الوطني لوحدات التطوّع ضمن مشاريع مبادرة "بناء وتمكين" لتنظيم العمل التطوّعي.ووقع الاتفاقية وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن ومن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور هتان زين العابدين توفيق ومن جمعية ترميم الخيرية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد بن محمد التركي بمقر الوزارة بمدينة الرياض .وأوضح المهندس رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الخيرية خالد بن محمد التركي نائب أن الاتفاقية تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تمكين وتنظيم العمل التطوعي بما ينعكس على مستهدفات رؤية المملكة2030 وانشاء وحدات تطوع نموذجية في الجمعية لتحقيق الاستدامة في العمل التطوعي وتفعيل الفرص التطوعية وفق (المعيار الوطني السعودي) لإشراك المتطوعين في انشطة وبرامج الجمعية مع الحرص على تدريب منسوبي وحدة التطوع على استخدام البوابة الوطنية للتطوع والسعي لنشر ثقافة العمل التطوعي في أوساط المجتمع وتنفيذ مبادرات ومشاريع تنعكس على تحقيق مؤشرات رؤية المملكة 2030 في رفع عدد المتطوعين وعدد الفرص التطوعية والساعات التطوعية مما ينعكس على القيمة الاقتصادية ورضا المتطوع عن تجربته التطوعية في الجمعية .// انتهى //13:49ت م0053