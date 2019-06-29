بيروت 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسالتقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون اليوم في بيروت عضو لجنة التسلح في مجلس النواب الأميركي ايرك تراغر على رأس وفد.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، لا سيّما حجم المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني.// انتهى //14:09ت م0056