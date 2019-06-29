الدمام 26 شوال 1440هـ الموافق 29 يونيو 2019م واساختتمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم مبادرتها للمحافظة على البيئية المقامة تحت شعار "نثمن دورك الفعال في مساهمتك للحفاظ على البيئة"، المنفذة على مدى ثلاثة أيام وتبناها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني والإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة، في الواجهات البحرية والحدائق والشواطئ بحاضرة الدمام، والهادفة إلى تحفيز المجتمع على الاهتمام بالبيئة والحفاظ على المكتسبات العامة.وقال وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات الأمانة المجتمعية والتي تهتم بالبيئة، والسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي، إضافة إلى الاهتمام الذي توليه أمانة المنطقة الشرقية الخاص بالمشاركة المجتمعية ودور المواطن والمواطنة في الحفاظ على الممتلكات العامة، وتعزيزها في نفوس الجميع، باعتبار أن تلك المنشآت هي في الأصل وضعت لهم ومن أجلهم.ولفت الانتباه إلى تقديم أكثر من ٥٠٠٠ هدية تذكارية لمرتادي الحدائق والمتنزهات العامة، تحمل عبارات الشكر والتقدير نظير المحافظة على البيئة، وكذلك عبارات توعوية تثقيفية تتضمن أهمية المحافظة على البيئة .وأشار الصفيان إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة لهذه المبادرة، بدليل التأكيد على البلديات كافة بتفعيل هذه المبادرة، لما لها من أثر كبير في توعية أفراد المجتمع بأهمية النظافة العامة والحفاظ على البيئة، من خلال توعية الجميع بأهمية النظافة باعتبارها سلوكاً إيمانياً وحضارياً حثنا عليه ديننا الحنيف، وكذلك أهمية المحافظة على المكتسبات العامة والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات بأساليب تحفيزية تنعكس أثاره الإيجابية على المجتمع وبيئته.//انتهى//14:46ت م0062