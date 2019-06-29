بريدة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساستهوت أكثر من 10 رسامات من فريق يونايتد للرسم الحر، زوار مهرجان صيف بريدة 40 ، بمجموعة من الصور المحاكية واللوحات الفنية والفنون التشكيلية الهادفة التي تترجم ماتختزله ذواتهن من إبداع ومهارة لإيصال رسائل اجتماعية وثقافية وتوعوية واجتماعية وأخرى عن أهمية الانتماء وحب الوطن ، ومحاكاة الطبيعة وذوات الأرواح.وخصصت إدارة المهرجان المقامة فعالياته بمنتزه الملك عبدالله ببريدة، مساحة للرسامات لإطلاع الزوار على إبداعهن في الرسم .من جانبها أكدت الرسامة بشاير الصفوق إحدى أعضاء فريق يونايتد، أن المشاركة في هذه المهرجانات يعزز المواهب وينمي القدرات ويُمكن الفتيات المهتمات بالرسم لتوسيع دائرة الإبداع ومشاركة المجتمع ، والارتقاء بمستوى الثقافة والفنون .من جهتها بينت الرسامة حنان الشبرمي, أن الفتاة السعودية لديها مواهب وقدرات متعددة وباستطاعتها ترجمة ذلك بخضم مجتمعها، مشيرة إلى أن الفريق يستعرض أمام زوار المهرجان لوحات فنيه تترجم ماتكنه ذواتهن من ابداع ، مع ما يقدمنه للزوار من معلومات عن أبعاد الصور وأسرارها .كما اشادت مجموعة من الفنانات بفعاليات مهرجان صيف بريدة 40 ومايقدمه من دعم معنوي ومادي ، مثنيات على جهود القائمين بالمهرجان ، ومايقدم لهن من تسهيلات ملموسة ومثالية للفنانات والموهبين ، كما قدمن شكرهن لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس لكل ما من شأنه دعم وتأهيل وتشجيع الفتيات والموهبين على كافة الأصعدة .// انتهى //14:47ت م0063