المدينة المنورة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأكد عدد من رجال الأعمال والمختصين بالمدينة المنورة, أهمية صناعة الامتياز التجاري لأعمال المعرض العالمي للامتياز التجاري الذي تقيمه غرفة المدينة المنورة ويختتم أعماله اليوم بوصفه أداة استثمارية توسعية فاعلة يقاس بموجبها مدى تطور ونضج الأسواق التجارية ويفتح آفاقاً واسعة لتشجيع رواد الأعمال ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق الفرنشايز ومساهمته في توسيع قاعدة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني .وأبانوا أن الاحصائيات تشير إلى أن الامتياز التجاري يسهم بمعدل يتراوح بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالمياً وهو ما يعد نمواً متسارعاً إلى جانب أهمية دعم وتطوير صناعة الفرنشايز بوصفه من أفضل الممارسات العالمية التي تسهم بفعالية في تشجيع العلامات التجارية السعودية ونشر ثقافة الامتياز التجاري.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الخبير في صناعة الامتياز التجاري الدكتور خالد الدقل, أن المدينة المنورة تشهد تدفق العديد من الاستثمارات المتمثلة في الامتياز التجاري ومنح علامات تجارية عالمية ومحلية بعد استحواذها على نسبة مقدرة من حصة الامتياز التجاري لعلامات تجارية متميزة على الصعيد العالمي والمحلي خاصة في مجال المطاعم والأغذية والصناعات المرتبطة بالحج والعمرة خاصة الاقتصاد السعودي, حيث إن الاقتصاد السعودي يتجه بقوة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 التي من أهم محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري بوصفه البوابة الحقيقية والنموذج الأفضل للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وقال: "إن المعرض العالمي للامتياز التجاري الذي حظي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة يعزز إقامة صناعة امتياز تجاري مستدامة عالميا وتشجيع العلامات التجارية السعودية .من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة رجل الأعمال رويفد الصاعدي, أن المعرص العالمي للامتياز التجاري يشكل منصة أعمال بالنسبة لأصحاب حقوق الامتياز ويعزز روح الريادة في شتى قطاعات الاستثمار بوصفه بوابة للاستثمارات المحلية والعالمية بوصف سوق المدينة المنورة من الأسواق العالمية نظراً لما تتمتع به من ميزة نسبية وتنافسية تؤهلها لدور مهم في هذه الصناعة المتنامية في ظل تزايد تدفق الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن وفقا للرؤية المستقبلية للمملكة 2030م .من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مدني الأحمدي, أن المعرض العالمي للامتياز التجاري يعزز صناعة الامتياز التجاري في المدينة المنورة ويعد إضافة حقيقية ستسهم في التسويق لمزيد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى جانب ما يتضمنه سوق المدينة المنورة من علامات عالمية ومحلية رائدة في طريقها تصدير علامتها إلى مناطق أخرى يدعم ذلك مواصفات عالمية لسوق تجاري متميز وقوة شرائية من مختلف أنحاء العالم يدعم ذلك بنية تحتية وخدمية تعتمد على اقتصاد دائري مما يسهل الانتقال من خلال وسائل نقل ترددية متعددة على مدار الساعة حول المدينة المنورة ويسهل حركة الزوار والمعتمرين .// انتهى //14:47ت م0065