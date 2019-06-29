الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال، وهو ما سيُسهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية للمشتركين في مُدن وقرى المنطقة.وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن محطة قرية العليا 2 ستعزز شبكة النقل والتوزيع، وتدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة، لا سيما وأنها ستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية والمشاريع الجديدة.ولفتت الشركة إلى أن مشروع محطة قرية العليا 2 تم تنفيذه وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030موكانت "السعودية للكهرباء" قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الشبكة والخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء هذه المحطات، ضمن جهودها لتوطين هذه التقنيات داخل المملكة.// انتهى //14:48ت م0069