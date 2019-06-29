جيزان 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسوقف وفد وزارة التعليم أمس, على مشروع مجمع كليات البنات بقرية محلية التابع لجامعة جازان, بمتابعة مباشرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي وجه بتشكيل الفريق خلال زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة.وأوضح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, أن توجيه معالي وزير التعليم بتشكيل فريق عمل من الوزارة والجامعة جاء سعياً لتوفير الحلول المناسبة للمسارعة في الانتهاء من المشروع, مبيناً أن مشروع مجمع كليات البنات بمحلية يعد من أكبر المشاريع المعمارية بجامعة جازان من حيث السعة والمساحة بعد مشروع المدينة الجامعية وضمن منظومة المجمعات والكليات والمباني والمرافق التابعة للجامعة في مختلف محافظات ومدن المنطقة , ويتسع لـ10 آلاف طالبة ضمن مرحلة تشغيل مجمع كليات البنات بمحلية، ويضم 6 كليات، و120 قاعة دراسية، و55 معمل حاسب آلي ومعامل علمية، وفيه مسرح يتسع لـ450 طالبة، فيما يضم المشروع 20 ورشة لتدريب الطالبات.وأفاد في ختام تصريحه أن من المشروعات الهامة التي تنفذها الجامعة حالياً مشروع المستشفى الجامعي الذي يقام على مساحة إجمالية تزيد عن 80,000 متر مربع وبسعة 300 سرير، وسيضم عند اكتماله على جميع التخصصات العامة والدقيقة، إلى جانب 8 مراكز تميز طبية تخصصية، منها مركز أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية، ومركز أمراض الدم والأورام ومركز الإصابات والطوارئ، ومركز طب المناطق الحارة والأمراض المعدية، ومركز الأمراض الوراثية والاستقلابية، ومركز داء السكري والسمنة، وتغير نمط العيش ومركز الإدمان وطب السلوك، ومركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.// انتهى //14:59ت م0072