الأحساء ٢٦ شؤال 1440هـ الموافق ٢٩ يونيو ٢٠١٩م واسقدمت جمعية العيون الخيرية للخدمات الاجتماعية بالأحساء من منتصف شعبان حتى نهاية شهر رمضان الماضي عدداً من المساعدات ضمن برامجها المتعددة بلغت قيمتها 788497 ريالاً شملت تقديم السلال الرمضانية وتقديم الأجهزة الكهربائية وصرف مساعدات للايتام وغيرها من المساعدات المتنوعة ،حيث اودعت في حساباتهم المستفيدين البنكية .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية العيون الخيرية صالح بن أحمد الماضي على أن تلك العطاءات تأتي ولله الحمد في ظل الرعاية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة للجمعيات الخيرية والمجتمعية والأسر المحتاجة ، كما ثمن الماضي لشركاء النجاح من رجال أعمال وأهالي وجهات إعلامية وإعلاميين ومنصات تواصل وقوفهم الدائم مع الجمعية الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بعد توفيق الله ، مؤكداً حرص الجمعية الدائم على تفعيل كافة برامجها لتحقيق حياة كريمة وسعيدة لفئة غالية على الجميع .//انتهى//.14:59ت م0073