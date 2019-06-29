الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أبطال المملكة للمبارزة (المفتوحة) للرجال للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل) التي اختتمت اليوم، في الصالة الرياضية بمعهد إعداد القادة بالرياض، بمشاركة 100 لاعب (86 سعودي و4 كويتيين و4 اماراتيين و4 بحرينيين وبرتغالي وكازاخستاني) بحضور عضو مجلس الإدارة فيصل الدوسري والمدير التنفيذي الاتحاد عبدالله السنيد.وحاز زكريا الداوود المركز الأول في سلاح الابيه وحل حسين الطويل ثانياً وفيصل عابد ثالثا، ونال حمد الجلاف من الكويت على المركز الأول في سلاح الفويل ، وحل على العميري من البحرين ثانياً وعلي البنعلي ثالثاً، في حين حقق مشاري البشير لقب منافسات سلاح السايبر، وحل عادل المطيري ثانياً وعلي البحراني ثالثاً.وشهدت البطولة مشاركة أبطال اللعبة السابقين السعوديين الذين حققوا إنجازات، كما تم تكريم 72 لاعباً من أبطال المملكة للمبارزة في 6 فئات وهي العمومي ومسابقات تحت 20و17و15و13و11 سنة.وحصل عبدالرحمن العتيبي على جائزة الحكم المثالي وعدنان السالمي (أفضل حكم دولي) ومحمد الهزازي (أفضل حكم صاعد)، ومنصور الشمري ( أفضل حكم لسلاح السايبر) وخالد العميري (أفضل حكم لسلاح الابيه) وخالد العويس (افضل حكم لسلاح الفويل) وفي نهاية الحفل قدم الاتحاد البحريني للمبارزة هدية تذكارية لرئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للمبارزة على هامش بطولة المملكة المفتوحة.// انتهى //15:33ت م0074