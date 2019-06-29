الخرطوم 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسابرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، دعوة أئمة المساجد بولاية الخرطوم يوم امس الجمعة إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية وإلى التصدي لمحاولات تدويل القضية وتمزيق البلاد.وأشارت الصحف إلى انتقاد وزارة الخارجية السودانية في بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في السودان، وما جاء فيه من مزاعم بوقوع انتهاكات جنسية في أحداث الثالث من يونيو، وعابت على البيان اعتماده على تقارير إعلامية غير دقيقة.ولفتت الصحف الانتباه إلى تحرير القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، مرتفعات جبلية استراتيجية في شمال مديرية قعطبة بمحافظةالضالع جنوب البلاد.وفي الشان السوري، أبرزت الصحف مقتل نحو 100 عنصر من الجيش السوري وفصائل المعارضة خلال الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين في ريف حماة الشمالي.وتناولت صحف السبت تتظاهر آلاف الجزائريين يوم أمس في العاصمة ومدن أخرى في إطار الحراك السلمي للجمعة 19 ، والتي يطالبون من خلالها برحيل جميع رموز النظام القديم وبناء دولة العدل والقانون.كما سلطت الصحف السودانية الضوء على عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على القيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.//انتهى//15:51ت م0076