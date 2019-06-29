جيزان 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً, محاضرة دعوية بعنوان " مفهوم الأمن في الإسلام " يلقيها مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة سالم بن حاج الخامري, وذلك في جامع أبو بكر الصديق بإسكان الملك عبدالله التنموي لوالديه بموقع الرمادا.وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات برنامج " لحمة وطن" الذي ينفذه الفرع بعدد من محافظات المنطقة طيلة أيام الأسبوع الحالي.// انتهى //16:44ت م0080