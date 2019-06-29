اجتماعي / بدء فعاليات البرنامح الصيفي بمركز تنمية الطفل بأبوعريش
السبت 1440/10/26 هـ الموافق 2019/06/29 م واس
أبوعربش 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس
بدأت أمس، فعاليات البرنامج الصيفي الذي ينظمه مركز تنمية الطفل بلجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ، وذلك بمقر المركز.
وأوضح رئيس اللجنة عبده الراجحي، أن البرنامج الذي ينفذ على مدى 45 يوماً بمشاركة 50 طفلاً وطفلة يتضمن العديد من الأنشطة و والفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال الإبداعية وتطوير وأكاسبهم مهارات معرفية وثقافية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية و المهارات الإبداعية والثقافة والقراءة.
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