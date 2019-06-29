الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال في مقر المهرجان الصيفي الذي يقام بمحافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير, وتقدم خدماتها للرجال أيضاً في مركز الرديفة التابع لمنطقة الجوف لمدة أسبوع ابتداءً من الغد.كما تقدم خدماتها للنساء في محافظة مهد الذهب التابع لمنطقة المدينة المنورة ابتداءً من الغد ولمدة أسبوعين.ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".مما يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //16:45ت م0082