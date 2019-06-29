الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية على الأطباق الى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 1 - 11 يوليو المقبل .ويمثل الأخضر في البطولة الرماة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن الحسن آل سعود وسعد الدوسري «اسكيت رجال» ، محمد الشريدة وفهد المطيري «تراب رجال».من جهته أكد رئيس البعثة العقيد علي بن ابراهيم الشيخي أن المنتخب السعودي للرماية دائماً مايقدم أداء على مستوى عالي ونتائج جيدة، مشيراً إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.// انتهى //18:02ت م0089