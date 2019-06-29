الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساختتم المنتخب السعودي الأول للسهام مساء اليوم معسكره الداخلي الذي أقيم على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض واستمر لمدة 10 أيام تحت إشراف المدرب بول روبرتس استعداداً للمشاركة في بطولة كاس العالم "المرحلة الرابعة" المقرر إقامتها في مدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 1-8 يوليو القادم .وستغادر بعثة الأخضر مساء الغد برئاسة بندر السفير لمدينة برلين الألمانية ويرافق البعثة المدير التنفيذي في الاتحاد بكر التويجري بجانب اللاعبين "عبدالإله بن علي وفارس العتيبيو المدرب بول روبرتس .// انتهى //18:03ت م0090