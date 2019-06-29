الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستأهلت لاعبة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة في دبي بعد تحقيقها اليوم الميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر "تصنيف F36" ضمن منافسات ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى المقام حالياً على ملعب رادس في العاصمة تونس.من جانبه حقق هاني النخلي ميداليتين برونزيتين في منافستي رمي القرص ورمي الرمح "تصنيف F33" بعد حلوله ثالثاً في المنافسات اليوم.وكان الأخضر حقق أمس الجمعة في انطلاق منافسات الملتقى ميداليتين ذهبيتين عن طريق نور الصناع في سباق ١٠٠ متر "تصنيف T44 " بزمن 12,20 ثانية ، وعلي النخلي، في سباق ١٠٠ م "تصنيف T37" بزمن 12,36 ثانية ليصبح مجموع الميداليات حتى الآن 5 ميداليات "ذهبيتان و٣ برونزيات".// انتهى //18:06ت م0092