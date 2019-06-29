الجزائر 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستمكنت قوات الجيش الجزائري من القبض على خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة بومرداس شمال الجزائر .وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن وحرس الحدود بمدن تمنراست وبرج باجي مختار أوقفوا 21 مهرباً وصادروا منهم معدات حفر وجهاز كشف المعادن, فيما أوقف حرس الحدود بمدينتي تلمسان وبشار 23 مهاجراً غير شرعي .// انتهى //18:08ت م0093