جدة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان اليوم في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بجدة، المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع المتعلقة بجمهورية السودان الشقيقة، وسبل دعم أمنها واستقرارها.وأكد معاليه أن المملكة حكومة وشعبًا تقف إلى جانب الأشقاء السودانيين، وأنها لن تدخر جهداً لتقديم الدعم بجميع أشكاله، لضمان أمن السودان والمحافظة على ازدهاره واستقراره.//انتهى//18:24ت م0094