الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم بمدينة حائل بعدد من رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.واطلع سموه خلال اللقاء على برامج وأنشطة الأندية كما ناقش عدد المعوقات التي تواجههم والحلول المناسبة، متطلعاً لمزيد من العمل وتفعيل البرامج الهادفة لنشر مختلف الرياضات وجذب الممارسين لها.// انتهى //18:37ت م0100