بغداد 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستمكنت قوة أمنية عراقية اليوم, من تدمير نفق تابع لتنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة الموصل, وقتل إرهابيين كانا بداخله.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بان قوة أمنية مشتركة تمكنت بإسناد من طيران التحالف الدولي, من تنفيذ عملية استباقية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم خلالها تدمير نفق تابع لـ "داعش" الإرهابي في منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، جنوب الموصل, موضحاً بان العملية اسفرت عن مقتل ارهابيين كانا داخل النفق, فضلا عن العثور على جثة عنصر ثالث في مدخله يبدو أنه قتل في الغارة التي شنها الطيران أثناء العملية الأمنية.// انتهى //18:46ت م0101